Все ради эффектных кадров: новосибирец сделал видео с пожара в новостройке, вместо того, чтобы вызвать помощь

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-20T04:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска предпочел снять на видео инцидент, свидетелем которого он стал, вместо того, чтобы сообщить об этом пожарным. Спасатели говорят, что это не первый случай, когда очевидцы ЧП не спешат вызвать экстренные службы, а увлеченно снимают и комментируют происходящее.

— Горит дом на Сакко и Ванцетти. На фасаде висят строители в люльке, — комментировал происходящее на видео автор.

Пожарные узнали о происшествии только после тог, как видео появилось в прессе. Новосибирец сначала снял, а после распространял видео дымившейся недостроенной высотки. Звонить в службу спасения, чтобы помочь людям он не стал, — добавили в ведомстве.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что вызова какой-либо экстренной службы по данному случаю не поступало.

— Чтобы проверить правдивость информации, на место были направлены пожарные расчеты — две автоцистерны и автолестница. Уже на месте пожарные выяснили, что возгорание произошло на тринадцатом этаже строящегося здания в Октябрьском районе. Строители своими силами потушили пожар до приезда пожарных, — добавили в ведомстве. — Во время возгорания никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU