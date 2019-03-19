Плита из вторсырья: тротуар можно будет выложить из бывшего мусора
В завершении своего визита специалист Общественной палаты России посетил предприятие «СибРтуть». Ему продемонстрировали новейшие способы сортировки и переработки батареек, а также смогли удивить эксперта другим ноу-хау.
— Завод перерабатывает мусор и изготавливает из этого сырья плиты. Нужно развивать это направление, — отметил Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.
Специалист отметил ,что подобные инициативы и технологии способны серьезно повлиять на решение проблем с мусором и значительно улучшить экологическую обстановку во всей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU