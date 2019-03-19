Плита из вторсырья: тротуар можно будет выложить из бывшего мусора

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-19T16:41:31+03:00

Специалист отметил ,что подобные инициативы и технологии способны серьезно повлиять на решение проблем с мусором.

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В завершении своего визита специалист Общественной палаты России посетил предприятие «СибРтуть». Ему продемонстрировали новейшие способы сортировки и переработки батареек, а также смогли удивить эксперта другим ноу-хау.

— Завод перерабатывает мусор и изготавливает из этого сырья плиты. Нужно развивать это направление, — отметил Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.

Специалист отметил ,что подобные инициативы и технологии способны серьезно повлиять на решение проблем с мусором и значительно улучшить экологическую обстановку во всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU