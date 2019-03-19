Водоснабжение под контролем: Игорь Шпектор оценил работу специалистов Верх-Тулы
Игорь Шпектор продолжает инспектировать работу важных объектов Новосибирской области.
В конце декабря прошлого года в Верх-Туле открыли новый комплекс водоснабжения. Проверить его работу решил и эксперт Общественной палаты России. Он пообщался с рабочими и задал им несколько узкоспециализированных вопросов.
— Очень хороший уровень подготовки специалистов, — отметил Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.
Эксперт пожелал удачи специалистам в работе с новым оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU