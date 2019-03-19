Дороги по федеральной программе одобрил: с рабочим визитом в Новосибирск приехал Игорь Шпектор

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-19T07:02:29+03:00

Игорь Шпектор пообещал обратить внимание на несовершенство закона, которое не позволяет во время проводить капитальный ремонт жилых домов. Фото: Алена КОВРОВА

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В Новосибирск с рабочей поездкой приехал Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.

Первый объект, который проверил гость — это выполнение работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Эксперт высоко оценил проведенный ремонт.

Затем он провел встречу с жителями дома по улице Красный проспект, 188. Как многие горожане они столкнулись с острой проблемой — при капитальном ремонте здания очень тяжело взаимодействовать с собственниками.

— Сейчас нет отработанного механизма, как рабочие могли бы зайти в квартиру и отремонтировать, например, канализационные трубы, — пожаловались члены Совета дома. — Многие сдают квартиры, некоторые принципиально запрещают менять трубы из-за ремонта.

Игорь Шпектор пообещал обратить внимание на данное несовершенство закона. Ведь получается, что от таких действий страдает весь дом.

ИСТОЧНИК KP.RU