2019-03-19T07:02:29+03:00
Общество

Дороги по федеральной программе одобрил: с рабочим визитом в Новосибирск приехал Игорь Шпектор

Специалист Общественной палаты России будет инспектировать социальные объекты региона три дня
Александра БРУНЯАлена КОВРОВА
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Игорь Шпектор пообещал обратить внимание на несовершенство закона, которое не позволяет во время проводить капитальный ремонт жилых домов.Игорь Шпектор пообещал обратить внимание на несовершенство закона, которое не позволяет во время проводить капитальный ремонт жилых домов.Фото: Алена КОВРОВА
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В Новосибирск с рабочей поездкой приехал Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.

Первый объект, который проверил гость — это выполнение работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Эксперт высоко оценил проведенный ремонт.

Затем он провел встречу с жителями дома по улице Красный проспект, 188. Как многие горожане они столкнулись с острой проблемой — при капитальном ремонте здания очень тяжело взаимодействовать с собственниками.

— Сейчас нет отработанного механизма, как рабочие могли бы зайти в квартиру и отремонтировать, например, канализационные трубы, — пожаловались члены Совета дома. — Многие сдают квартиры, некоторые принципиально запрещают менять трубы из-за ремонта.

Игорь Шпектор пообещал обратить внимание на данное несовершенство закона. Ведь получается, что от таких действий страдает весь дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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