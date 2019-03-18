2019-03-18T13:15:40+03:00
Происшествия

В новосибирские школы разослали фоторобот педофила

Учителей просят быть бдительными и обращать внимание на мужчин с приметами преступника
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Приметы преступника появились в новосибирских школах.Приметы преступника появились в новосибирских школах.
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В чате одной из новосибирских школ появился фоторобот преступника. Фотороботы выложил педагог, призвав родителей к бдительности. По его словам, портреты с приметами пришли из отдела образования.

От неизвестного извращенца пострадал ребенок. Судя по описанию, произошло это ранним утром еще 21 февраля.

«Около 9 часов 15 минут, неустановленное лицо, находясь у дома №6 по улице 2-й переулок Крашенинникова в Ленинском районе Новосибирска, совершило насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», - говорится в ориентировке, подписанной офицером МВД.

Приметы у преступника довольно расплывчатые: Мужчина на вид 30 лет, плотного телосложения, волос – темно-русый короткий, может передвигаться на автомобиле марки «Тойота» белого цвета.

Тех, кто, все-таки, узнает преступника, просят звонить на телефон полиции: «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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