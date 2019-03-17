2019-03-17T17:49:28+03:00
Общество

Возвращение зимы: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями и видео мартовской метели

Снег и метель в марте, когда все вокруг дышит весной — поистине завораживающее зрелище
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы наблюдали мартовскую метель. Видео: instagram.com/anna_mareva.Новосибирцы наблюдали мартовскую метель. Видео: instagram.com/anna_mareva.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В выходные в город вернулось похолодание, а вместе с ним и метели — новосибирцы решили не упускать случая и сняли мартовский снегопад.

Жители Новосибирска делятся в соцсетях фото и видео непривычного для этого времени года явлением — метелью, которую сибиряки могли наблюдать в минувшие выходные. Так в субботу, 16 марта в разных районах города сибиряки сделали завораживающие кадры со снегопадом.

— Около 9 часов вечера в районе Горского микрорайона была быстрая метель, где-то на полчаса, — рассказал житель Новосибирска Даба Дабаев.

Также мартовскую метель сняла местная жительница Анна Марёва на Морском проспекте в Академгородке Новосибирска.

Напомним, в эти выходные синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в Новосибирске с резким похолоданием, снегом и метелью в отдельных районах города.

Мартовская метель в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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