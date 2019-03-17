Возвращение зимы: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями и видео мартовской метели
В выходные в город вернулось похолодание, а вместе с ним и метели — новосибирцы решили не упускать случая и сняли мартовский снегопад.
Жители Новосибирска делятся в соцсетях фото и видео непривычного для этого времени года явлением — метелью, которую сибиряки могли наблюдать в минувшие выходные. Так в субботу, 16 марта в разных районах города сибиряки сделали завораживающие кадры со снегопадом.
— Около 9 часов вечера в районе Горского микрорайона была быстрая метель, где-то на полчаса, — рассказал житель Новосибирска Даба Дабаев.
Также мартовскую метель сняла местная жительница Анна Марёва на Морском проспекте в Академгородке Новосибирска.
Напомним, в эти выходные синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в Новосибирске с резким похолоданием, снегом и метелью в отдельных районах города.
Мартовская метель в Новосибирске..
ИСТОЧНИК KP.RU