Как россыпь бриллиантов: эти фото и видео песка под микроскопом от сибирского мастера удивят вас
Знаменитый новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин вновь порадовал красивыми и необычными снимками. Мастер снял под микроскопом песок с разных уголков мира. Образцы ему позаимствовал друг, в коллекции которого около 70 различных видов песка.
Так выглядит песок с острова Пхукет под микроскопом сибирского мастера.Автор видео: Владимир Анискин
— Больше всего впечатлил песок из пустыни Сахары и песок с острова Бали, — отметил мастер.
Образцами песка с мастером поделился его друг. Фото: Владимир Анискин
Песчинки с разных пляжей не похожи друг на друга. Где-то они мельче, где-то крупнее.
Многие песчинки похожи на драгоценные камни.
Мастер исследовал 17 образцов. Фото: Владимир Анискин
— Песок из пустыни Сахары самый мелкий, на ощупь очень приятный, — добавил Владимир Анискин.
Мастер разместил под микроскопом и линейку, чтобы мы могли сравнить размеры песчинок.
Песчинки в Испании очень крупные. Фото: Владимир Анискин
ИСТОЧНИК KP.RU