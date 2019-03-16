Как россыпь бриллиантов: эти фото и видео песка под микроскопом от сибирского мастера удивят вас

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-16T10:13:53+03:00

Под микроскопом песок выглядит очень необычно. Фото: Владимир Анискин

Микроминиатюристу песок для исследований одолжил его друг [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Знаменитый новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин вновь порадовал красивыми и необычными снимками. Мастер снял под микроскопом песок с разных уголков мира. Образцы ему позаимствовал друг, в коллекции которого около 70 различных видов песка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697500" frameborder="0"></iframe> Так выглядит песок с острова Пхукет под микроскопом сибирского мастера.Автор видео: Владимир Анискин

— Больше всего впечатлил песок из пустыни Сахары и песок с острова Бали, — отметил мастер.

Образцами песка с мастером поделился его друг. Фото: Владимир Анискин

Песчинки с разных пляжей не похожи друг на друга. Где-то они мельче, где-то крупнее.

Многие песчинки похожи на драгоценные камни.

Мастер исследовал 17 образцов. Фото: Владимир Анискин

— Песок из пустыни Сахары самый мелкий, на ощупь очень приятный, — добавил Владимир Анискин.

Мастер разместил под микроскопом и линейку, чтобы мы могли сравнить размеры песчинок.

Песчинки в Испании очень крупные. Фото: Владимир Анискин

ИСТОЧНИК KP.RU