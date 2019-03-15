Хорошо, что не на голову: при уборке снега с крыши пострадали вывески магазинов

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-15T18:43:03+03:00

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В паблике «Инцидент. Новосибирск» появилось видео, на котором при сбросе снега с крыши дома на площади Калинина пострадали вывески ближайших магазинов. Больше всего оказалась повреждена вывеска киоска «MGrill». Никто из прохожих, к счастью, не пострадал.

— Скидывают снег с крыши, одна вывеска уже отпала, скоро вторая, похоже, отвалится, — комментирует автор видео, — такие огромные снежные глыбы падают. Хорошо, что не кому-нибудь на голову.

Инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей, в комментариях под постом люди активно обсуждают действия коммунальщиков.

— Меня тоже когда-то так чуть не убило, когда сбрасывали с крыши лед, ничего не огородив лентой.

— Людям не угодишь. Не скидывают снег — плохо, скидывают — тоже плохо. В таких случаях магазинам предписание дают, чтобы убрали вывеску, если предписание не выполняется, то обслуживающая организация ответственности не несет, — поделились своим мнением подписчики группы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697440" frameborder="0"></iframe> Поврежденная при работах вывеска магазина..

ИСТОЧНИК KP.RU