2019-03-15T18:43:03+03:00
Общество

Хорошо, что не на голову: при уборке снега с крыши пострадали вывески магазинов

Происшествие активно обсуждается в соцсетях
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске вывески пострадали из-за сброшенного снега с крыши. Фото: vk.com/incident_nskВ Новосибирске вывески пострадали из-за сброшенного снега с крыши. Фото: vk.com/incident_nsk
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В паблике «Инцидент. Новосибирск» появилось видео, на котором при сбросе снега с крыши дома на площади Калинина пострадали вывески ближайших магазинов. Больше всего оказалась повреждена вывеска киоска «MGrill». Никто из прохожих, к счастью, не пострадал.

— Скидывают снег с крыши, одна вывеска уже отпала, скоро вторая, похоже, отвалится, — комментирует автор видео, — такие огромные снежные глыбы падают. Хорошо, что не кому-нибудь на голову.

Инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей, в комментариях под постом люди активно обсуждают действия коммунальщиков.

— Меня тоже когда-то так чуть не убило, когда сбрасывали с крыши лед, ничего не огородив лентой.

— Людям не угодишь. Не скидывают снег — плохо, скидывают — тоже плохо. В таких случаях магазинам предписание дают, чтобы убрали вывеску, если предписание не выполняется, то обслуживающая организация ответственности не несет, — поделились своим мнением подписчики группы.

Поврежденная при работах вывеска магазина..

ИСТОЧНИК KP.RU

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