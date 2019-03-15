Хорошо, что не на голову: при уборке снега с крыши пострадали вывески магазинов
В паблике «Инцидент. Новосибирск» появилось видео, на котором при сбросе снега с крыши дома на площади Калинина пострадали вывески ближайших магазинов. Больше всего оказалась повреждена вывеска киоска «MGrill». Никто из прохожих, к счастью, не пострадал.
— Скидывают снег с крыши, одна вывеска уже отпала, скоро вторая, похоже, отвалится, — комментирует автор видео, — такие огромные снежные глыбы падают. Хорошо, что не кому-нибудь на голову.
Инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей, в комментариях под постом люди активно обсуждают действия коммунальщиков.
— Меня тоже когда-то так чуть не убило, когда сбрасывали с крыши лед, ничего не огородив лентой.
— Людям не угодишь. Не скидывают снег — плохо, скидывают — тоже плохо. В таких случаях магазинам предписание дают, чтобы убрали вывеску, если предписание не выполняется, то обслуживающая организация ответственности не несет, — поделились своим мнением подписчики группы.
Поврежденная при работах вывеска магазина..
ИСТОЧНИК KP.RU