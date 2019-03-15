2019-03-15T14:29:40+03:00
Общество

Йети по имени «NETI»: новым символом спортивной команды технического университета станет снежный человек

В социальных сетях студенты голосуют за более выгодную концепцию будущего талисмана
Алена КУЛЕШОВА
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Йети с зеленым лицом пришелся по вкусу не всем. Фото: vk.com/nstu_vkЙети с зеленым лицом пришелся по вкусу не всем. Фото: vk.com/nstu_vk
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«Харизматичный, мускулистый парень, который настроен не только побеждать вместе со спортсменами, но и веселиться с их болельщиками. Он близок по характеру сибирякам: сильный духом, не боится холода и в меру дикий», — так описывается будущий спортивный маскот в группе «НГТУ-НЭТИ» в социальной сети «Вконтакте».

Однако йети с зеленым лицом пришелся по вкусу не всем. В комментариях под постом подписчики активно обсуждают предполагаемый символ.

— Откровенная халтура.

— А почему йети зеленый? Ему плохо?

— Больше на орка похож, — делятся своим мнением студенты.

Но нашлись и те, кто посчитал йети подходящим на роль символа институтской спортивной команды:

— Я смотрю на все это и как-то радостно. Очень круто, молодцы!

В группе также указано, что публичный опрос по поводу нового маскота будет проходить до девяти часов утра 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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