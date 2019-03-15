Йети по имени «NETI»: новым символом спортивной команды технического университета станет снежный человек
«Харизматичный, мускулистый парень, который настроен не только побеждать вместе со спортсменами, но и веселиться с их болельщиками. Он близок по характеру сибирякам: сильный духом, не боится холода и в меру дикий», — так описывается будущий спортивный маскот в группе «НГТУ-НЭТИ» в социальной сети «Вконтакте».
Однако йети с зеленым лицом пришелся по вкусу не всем. В комментариях под постом подписчики активно обсуждают предполагаемый символ.
— Откровенная халтура.
— А почему йети зеленый? Ему плохо?
— Больше на орка похож, — делятся своим мнением студенты.
Но нашлись и те, кто посчитал йети подходящим на роль символа институтской спортивной команды:
— Я смотрю на все это и как-то радостно. Очень круто, молодцы!
В группе также указано, что публичный опрос по поводу нового маскота будет проходить до девяти часов утра 22 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU