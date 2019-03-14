«Ушёл от друзей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня с татуировкой

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-14T21:12:06+03:00

Перед исчезновением Лев был у друзей. Фото: «Маяк».

О Льве Каваке нет вестей с 22 февраля

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Полицейские и волонтеры уже три недели пытаются отыскать 23-летнего пропавшего парня – Льва Кавака.

- Известно, что 22 февраля он был в гостях у друзей в доме на улице Высоцкого. А потом ушел с их квартиры и больше на связь с родными и близкими не выходил, - рассказал Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк».

Приметы пропавшего парня такие: рост 183-185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы светлые, голубые глаза. Есть у Льва и особая примета: на тыльной стороне кисти левой руки у него сделана татуировка.

- На новосибирце в день, когда он ушел от друзей, был черный пуховик, черная вязаная шапка, синие джинсы, черные ботинки на шнурках, - продолжает Павел Злобин.

Всех, кто видел пропавшего парня или знает, где он находится, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU