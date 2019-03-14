«Сильная и независимая»: девушка с пикантной игрушкой смутила пассажиров подземки
В новосибирской подземке сибиряки встретили девушку, способную смутить любого, кроме самой владелицы взрослой игрушки с которой она ехала в обнимку в метро. Неприлично вызывающее фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» и тут же вызвала бурную реакцию среди новосибирцев, которые тут же принялись пикантно шутить. Вот что они пишут по этому поводу в комментариях:
— Все свое ношу с собой,- пишет один.
— Весна пришла, — добавляет второй.
— Сильная и независимая, — отмечает третий.
— На свидание едет... В слепую, типа я буду с милой мягкой игрушкой,- шутит четвертый.
— Обняла как родного, — замечает пятый.
— Как в метро пропустили-то, — негодует шестой.
ИСТОЧНИК KP.RU