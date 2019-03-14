2019-03-14T11:38:33+03:00
Общество

«Сильная и независимая»: девушка с пикантной игрушкой смутила пассажиров подземки

Пассажиры новосибирского метро встретили девушку с большой, мягкой и совсем не детской игрушкой
Надежда ЯРКОВА
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Девушка ехала в метро с пикантной игрушкой в руках. Фото: vk.com/subwaynsk.Девушка ехала в метро с пикантной игрушкой в руках. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В новосибирской подземке сибиряки встретили девушку, способную смутить любого, кроме самой владелицы взрослой игрушки с которой она ехала в обнимку в метро. Неприлично вызывающее фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» и тут же вызвала бурную реакцию среди новосибирцев, которые тут же принялись пикантно шутить. Вот что они пишут по этому поводу в комментариях:

— Все свое ношу с собой,- пишет один.

— Весна пришла, — добавляет второй.

— Сильная и независимая, — отмечает третий.

— На свидание едет... В слепую, типа я буду с милой мягкой игрушкой,- шутит четвертый.

— Обняла как родного, — замечает пятый.

— Как в метро пропустили-то, — негодует шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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