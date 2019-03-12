Живут как в тюрьме: жители Бердска возмущены условиями для бездомных в частном приюте

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-12T06:43:38+03:00

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Правоохранительные органы заинтересовались данным учреждением после того, как жительница Бердска написала заявление на приют. Женщина стала свидетельницей жутких, почти тюремных условий, и долгое время не могла освободить из стен приюта своего знакомого: 66-летнего мужчину с частичной парализацией тела.

— Сначала он пропал, а через два месяца оказался на пороге моей квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, плакал и ничего не мог нормально объяснить, — рассказала жительница Бердска Нина Кучинская. — А вслед за ним в квартиру постучали двое рослых мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют «Шанс», и увезли его.

Оказалось, что в приют мужчина был помещен без своего согласия, по заявлению сестры и рекомендации местной службы соцзащиты.

— Чтобы вызволить оттуда Александра мне пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик и не бомж. Уйти самому ему не позволяли, удерживали почти два месяца, пока не сбежал ко мне. Когда, наконец, его освободили, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. Директор учреждения заявил мне, что это плата за услуги. Всего за пятьдесят дней проживания в приюте Александру начислили больше сорока тысяч рублей, и по сей день за ним числится долг, — рассказывает бердчанка.

После того, как она сообщила об этой ситуации в прокуратуру и общественную организацию «Гражданский патруль», был инициирован ряд проверок, в том числе и в отношении министерства соцразвития Новосибирской области.

— Если верить заявлению жителей Бердска, приют полностью лишен какого-либо контроля, при этом органы соцзащиты рекомендуют его людям с инвалидностью, — прокомментировал ситуацию глава общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

По словам женщины, за все время пребывания в приюте парализованного мужчину никто не мыл, не менял белье. На его теле появились паразиты и непонятная сыпь. В комнате, где проживали подопечные приюта, грязно, сыро и холодно. Из мебели — одни кровати в два этажа. Почти все вынуждены жить, не снимая обувь и верхнюю одежду. Включать обогреватели запрещается, свет по расписанию. С питанием тоже плачевно. Пища скудная: каша утром, в обед и вечером. Хлеб и тот порционный.

Правозащитники направили письмо в администрацию губернатора с просьбой поставить ситуацию на контроль.

В приюте по стенам бегают насекомые. Фото: Гражданский патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU