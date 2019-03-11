2019-03-11T11:03:16+03:00
Общество

Обещал закрыть глаза на нарушения: бывший замначальника станции в Новосибирске попался на взятке

Замначальника одной из станций ОАО «РЖД» обвиняется в получении взятки с коммерческой организации
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Заместитель начальника станции в Новосибирске пойдет под суд за взятку.Заместитель начальника станции в Новосибирске пойдет под суд за взятку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Бывший замначальника станции Новосибирск-Западный подозревается в получении взятки.

— Как стало известно, в декабре 2015 года замначальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Новосибирск-Западный предложил представителю одной из коммерческих организаций дать ему взятку. За это он обещал ускорить проведение маневренной работы с подвижным железнодорожным составом, который использовала организация, также за деньги он обещал не замечать нарушений, допускаемых этой же организацией при погрузке лома металлов в железнодорожные вагоны, на что получил согласие, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже, с января 2016 года по июль 2018 года, подозреваемый получил от представителя фирмы взятку в 214 000 рублей, после был задержан и взят под стражу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

— Данный человек не работает в РЖД с сентября 2018 года, то есть он бывший заместитель начальника станции Новосибирск — Западный. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — добавил начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской РЖД Артем Вырезков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На звонки и стуки в дверь не отзывалась: спасатели нашли в запертой квартире в Бердске тело женщины
А с интегралом справятся? Полевые мыши научились различать числовые множества
Флешмоб военных в торговом центре стал хитом соцсетей
Женщин выводили в масках: новосибирские пожарные эвакуировали 25 жильцов из общежития, где случился пожар
Вот это хвост: в Новосибирске ищут хозяина необычному коту
Ищут очевидцев: в Новосибирске подросток и женщина пострадали на «зебре», а сбившие их водители скрылись
Машину нашли на стоянке: в Новосибирске ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах сибирячку
Проблемный перекресток: «Инфинити» протаранил здание на Красном проспекте после ДТП с «Тойотой»
Погода на день в Новосибирске: 11 марта будет морозно, на дорогах гололед
Шилка-единорог: фото знаменитой медведицы из Новосибирска позабавило соцсети
Вернулась домой: пропавшую в Новосибирске девятиклассницу нашли
Владимир Машков: новосибирский студент, выгнанный за драку, стал одним из богатейших актеров России
В брызгах и бикини: новосибирский фотограф устроил «мокрую» фотосессию
«Комбикормом питайтесь сами»: Шура устроил скандал из-за еды после концерта
Масленица под водой: в новосибирском дельфинарии акул накормили блинами
«Хотели съесть»: в Новосибирской области осудят живодеров, убивших собаку
Угрожал пистолетом: в Бердске грабитель напал на таксиста
«Это точно любовь»: дедушка со скромным букетом растрогал соцсети
В Новосибирске Mercedes-Benz врезался в киоск с мороженым
Ушла из дома в полночь: в Новосибирске пропала девочка-подросток
Погода на день в Новосибирске: 10 марта будет минус 3 градуса
Лед стал тоньше: спасатели снизили грузоподъемность переправы через Новосибирское водохранилище
Сбил пешехода и скрылся: новосибирская полиция ищет водителя, по вине которого погиб человек
Подвесили котиков: в новосибирском приюте для питомцев сделали маленькие гамаки
Не показалось: испуганная овечка заблудилась в Новосибирске
Типичный парнишка: блогер сомневается, настоящий ли Элджей вышел на сцену в Новосибирске
Матику заводит друзей: Московский зоопарк рассказал, как дела у малыша орангутана, прооперированного в Новосибирске
«Потверкала» на рынке: сибирячка удивила бабушек танцем возле помидоров и огурцов