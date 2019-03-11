Обещал закрыть глаза на нарушения: бывший замначальника станции в Новосибирске попался на взятке

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-11T11:03:16+03:00

Замначальника одной из станций ОАО «РЖД» обвиняется в получении взятки с коммерческой организации

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Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Бывший замначальника станции Новосибирск-Западный подозревается в получении взятки.

— Как стало известно, в декабре 2015 года замначальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Новосибирск-Западный предложил представителю одной из коммерческих организаций дать ему взятку. За это он обещал ускорить проведение маневренной работы с подвижным железнодорожным составом, который использовала организация, также за деньги он обещал не замечать нарушений, допускаемых этой же организацией при погрузке лома металлов в железнодорожные вагоны, на что получил согласие, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже, с января 2016 года по июль 2018 года, подозреваемый получил от представителя фирмы взятку в 214 000 рублей, после был задержан и взят под стражу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

— Данный человек не работает в РЖД с сентября 2018 года, то есть он бывший заместитель начальника станции Новосибирск — Западный. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — добавил начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской РЖД Артем Вырезков.

ИСТОЧНИК KP.RU