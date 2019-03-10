2019-03-10T16:42:07+03:00
Звезды

Владимир Машков: новосибирский студент, выгнанный за драку, стал одним из богатейших актеров России

Уступил артист только Дмитрию Нагиеву, Светлане Ходченковой и Федору Бондарчуку
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Машков учился в Новосибирске, а потом уехал в Москву. Фото: https://www.instagram.com/actormashkov/Владимир Машков учился в Новосибирске, а потом уехал в Москву. Фото: https://www.instagram.com/actormashkov/
Изменить размер текста:

Если бы 35 лет назад преподавателям Новосибирского государственного театрального училища, сказали, что именно Владимир Машков войдет в пятерку самых богатейших актеров страны, они бы явно не поверили. В 1984 году будущую звезду оттуда выгнали за драку, после чего начинающий артист отправился в Москву.

И не зря: вскоре пришли и успех, и слава, а в 2018 году – еще и миллион долларов. Именно столько заработал Владимир Машков заработал за год благодаря работе в кино и театре (артист является художественным руководителем Театра Олега Табакова, Московской театральной школы Олега Табакова). И занял четвертое место в списке самых богатых российских актеров за 2018 год.

Первое место в этом рейтинге досталось Дмитрию Нагиеву (он заработал 3,2 миллиона долларов), Федору Бондарчуку (его заработок - 1,3 миллиона долларов) и Светлане Ходченковой (ее гонорары – 1 миллион долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вернулась домой: пропавшую в Новосибирске девятиклассницу нашли
В брызгах и бикини: новосибирский фотограф устроил «мокрую» фотосессию
«Комбикормом питайтесь сами»: Шура устроил скандал из-за еды после концерта
Масленица под водой: в новосибирском дельфинарии акул накормили блинами
«Хотели съесть»: в Новосибирской области осудят живодеров, убивших собаку
Угрожал пистолетом: в Бердске грабитель напал на таксиста
«Это точно любовь»: дедушка со скромным букетом растрогал соцсети
В Новосибирске Mercedes-Benz врезался в киоск с мороженым
Ушла из дома в полночь: в Новосибирске пропала девочка-подросток
Погода на день в Новосибирске: 10 марта будет минус 3 градуса
Лед стал тоньше: спасатели снизили грузоподъемность переправы через Новосибирское водохранилище
Сбил пешехода и скрылся: новосибирская полиция ищет водителя, по вине которого погиб человек
Подвесили котиков: в новосибирском приюте для питомцев сделали маленькие гамаки
Не показалось: испуганная овечка заблудилась в Новосибирске
Типичный парнишка: блогер сомневается, настоящий ли Элджей вышел на сцену в Новосибирске
Матику заводит друзей: Московский зоопарк рассказал, как дела у малыша орангутана, прооперированного в Новосибирске
«Потверкала» на рынке: сибирячка удивила бабушек танцем возле помидоров и огурцов