Владимир Машков: новосибирский студент, выгнанный за драку, стал одним из богатейших актеров России

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-10T16:42:07+03:00

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Если бы 35 лет назад преподавателям Новосибирского государственного театрального училища, сказали, что именно Владимир Машков войдет в пятерку самых богатейших актеров страны, они бы явно не поверили. В 1984 году будущую звезду оттуда выгнали за драку, после чего начинающий артист отправился в Москву.

И не зря: вскоре пришли и успех, и слава, а в 2018 году – еще и миллион долларов. Именно столько заработал Владимир Машков заработал за год благодаря работе в кино и театре (артист является художественным руководителем Театра Олега Табакова, Московской театральной школы Олега Табакова). И занял четвертое место в списке самых богатых российских актеров за 2018 год.

Первое место в этом рейтинге досталось Дмитрию Нагиеву (он заработал 3,2 миллиона долларов), Федору Бондарчуку (его заработок - 1,3 миллиона долларов) и Светлане Ходченковой (ее гонорары – 1 миллион долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU