2019-03-09T09:47:30+03:00
Общество

«Потверкала» на рынке: сибирячка удивила бабушек танцем возле помидоров и огурцов

Девушка спрашивает у подписчиков: «Чья реакция вам больше понравилась?» [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Анастасия любит танцевать и может делать это где угодно! Фото: www.instagram.com/nastiyamazaluyk/Анастасия любит танцевать и может делать это где угодно! Фото: www.instagram.com/nastiyamazaluyk/
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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк исполнила энергичный танец в непривычной обстановке. В качестве танцпола она использовали площади центрального рынка. Девушка сняла верхнюю одежду еще на улице, включила музыку и начала бегать по рядам рынка вместе с переносной колонкой, пританцовывая. После Анастасия зашла в крытое помещение и продолжила танцевать у прилавков. Оператор при этом снимал не только ритмичные движения танцовщицы, но и лица окружающих людей, в том числе продавцов. Лица мужского пола преимущественно тоже начали снимать девушку на видео, женщины охали, прикрывали рты руками, и держались за сердце.

— Ну что! Следующий уровень. Танцую на центральном рынке. Чья реакция вам больше всего понравилась? — спрашивает Анастасия у подписчиков.

Некоторые зрители похвалили девушку за неординарность мышления, написали шутливые комментарии:

— Надеюсь, моей бабушки в этот момент на рынке не было!

Но были и те, кто обвинил сибирячку в плагиате, дав ссылку на более популярную в «Инстаграм» танцовщицу «dance_malyshka_official» .

— Может хватит уже воровать идеи у более популярных блогеров? За Денс Малышкой повторяете все!

Сибирячка показала тверк на рынке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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