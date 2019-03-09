«Потверкала» на рынке: сибирячка удивила бабушек танцем возле помидоров и огурцов
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк исполнила энергичный танец в непривычной обстановке. В качестве танцпола она использовали площади центрального рынка. Девушка сняла верхнюю одежду еще на улице, включила музыку и начала бегать по рядам рынка вместе с переносной колонкой, пританцовывая. После Анастасия зашла в крытое помещение и продолжила танцевать у прилавков. Оператор при этом снимал не только ритмичные движения танцовщицы, но и лица окружающих людей, в том числе продавцов. Лица мужского пола преимущественно тоже начали снимать девушку на видео, женщины охали, прикрывали рты руками, и держались за сердце.
— Ну что! Следующий уровень. Танцую на центральном рынке. Чья реакция вам больше всего понравилась? — спрашивает Анастасия у подписчиков.
Некоторые зрители похвалили девушку за неординарность мышления, написали шутливые комментарии:
— Надеюсь, моей бабушки в этот момент на рынке не было!
Но были и те, кто обвинил сибирячку в плагиате, дав ссылку на более популярную в «Инстаграм» танцовщицу «dance_malyshka_official» .
— Может хватит уже воровать идеи у более популярных блогеров? За Денс Малышкой повторяете все!
Сибирячка показала тверк на рынке..
ИСТОЧНИК KP.RU