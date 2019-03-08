2019-03-08T14:26:40+03:00
Общество

Подменили борьбу за права на цветы: феминистки вышли на пикет в честь 8 марта

В Новосибирске прошел пикет в поддержку исторического значения Международного женского дня
Алена КОВРОВА
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Женщины возмущены тем, что изначально Международный женский день имел иное значение. Фото: vk.com/feminism_rusЖенщины возмущены тем, что изначально Международный женский день имел иное значение. Фото: vk.com/feminism_rus
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Женщины и мужчины 8 марта в 12.00 собрались возле театра «Глобус» и развернули плакаты: «Требуем принять закон против домашнего насилия в России», «Оправдания домогательств – опора безнаказанного сексуального насилия», «8 марта - не день весны, красоты и нежности, но день борьбы женщин за свои права!» и др. Всего с протестом против всеобщего празднования выступило более 40 человек.

Возмущены собравшиеся были тем, что изначально Международный женский день имел иное значение – он привлекал внимание к проблемам женщин, которые боролись за свои права, отстаивали свободы и заявляли о проблемах. Сегодня 8 марта – праздник весны и повод подарить букет. На пикет вышли женщины разных профессий - журналисты, фотографы, активисты, были даже студенты и школьники. Собравшие обозначили ряд проблем – запрет абортов, трудовую дискриминацию, а также призвали к объединению и солидарности, напомнив, что «Женщины не соперницы, а подруги!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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