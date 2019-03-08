2019-03-08T07:38:52+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: В Новосибирске водитель такси сбил двух пешеходов

На улице Немировича-Данченко водитель седана Skoda совершил наезд на двух человек
Денис ТАБАКОВ
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От удара Шкоды Subaru Forester вынесло в столб.От удара Шкоды Subaru Forester вынесло в столб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ночь на 8 марта в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом.

В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что по предварительной информации мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по улице Немировича-Данченко и у дома №142 совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего совершил столкновение с автомобилем Subaru Forester.

В результате ДТП на месте скончался один из пешеходов –мужчина в возрасте около 35-40 лет. Второй пешеход, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга.

В группе АСТ-54, во Вконтакте, очевидцы аварии утверждают, что пешеходы переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В МВД по факту дорожного происшествия проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства ДТП и устанавливается личность погибшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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