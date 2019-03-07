2019-03-07T07:12:54+03:00
Происшествия

ЧП на железной дороге: под Новосибирском четыре вагона сошли с рельсов

Инцидент произошел сегодня утром на станции Карасук в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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ЧП случилось на станции Карасук в Новосибирской области.ЧП случилось на станции Карасук в Новосибирской области.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Рано утром на железнодорожных путях в Новосибирской области произошло ЧП — с рельсов сошли вагоны: никто не пострадал.

— В четверг, 7 марта в 7:36 по местному времени на станции Карасук-1 при проведении маневровых работ произошел сход четырех порожних полувагонов без опрокидывания, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В РЖД отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Оказались повреждены пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути.

— На месте схода работает восстановительный поезд станции Карасук. Также к месту происшествия выехала оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. На движение поездов произошедшее не влияет, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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