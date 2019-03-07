ЧП на железной дороге: под Новосибирском четыре вагона сошли с рельсов
Рано утром на железнодорожных путях в Новосибирской области произошло ЧП — с рельсов сошли вагоны: никто не пострадал.
— В четверг, 7 марта в 7:36 по местному времени на станции Карасук-1 при проведении маневровых работ произошел сход четырех порожних полувагонов без опрокидывания, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
В РЖД отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Оказались повреждены пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути.
— На месте схода работает восстановительный поезд станции Карасук. Также к месту происшествия выехала оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. На движение поездов произошедшее не влияет, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU