ЧП на железной дороге: под Новосибирском четыре вагона сошли с рельсов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-07T07:12:54+03:00

ЧП случилось на станции Карасук в Новосибирской области. Фото: Влад КОМЯКОВ

Инцидент произошел сегодня утром на станции Карасук в Новосибирской области

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Рано утром на железнодорожных путях в Новосибирской области произошло ЧП — с рельсов сошли вагоны: никто не пострадал.

— В четверг, 7 марта в 7:36 по местному времени на станции Карасук-1 при проведении маневровых работ произошел сход четырех порожних полувагонов без опрокидывания, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В РЖД отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Оказались повреждены пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути.

— На месте схода работает восстановительный поезд станции Карасук. Также к месту происшествия выехала оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. На движение поездов произошедшее не влияет, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU