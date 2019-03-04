Согрешила и промолчала: новосибирец 14 лет выплачивал алименты чужому ребенку
Обычно в новостные сводки попадают алиментщики, которые злостно уклоняются от содержания собственных детей. В этом случае все наоборот. Ребенок есть, выплаты есть, а вот папа оказался ненастоящим. 14 лет новосибирец исправно отдавал со своей зарплаты процент на содержание сына, оставшегося после развода жить с матерью. При этом папа не только деньги платил, но и воспитании участвовал, регулярно виделся с мальчиком. Однажды у сибиряка возникли сомнения, он решил провести генетическую экспертизу. К сожалению, опасения подтвердились — он не является биологическим отцом ребенка.
— Проведенная генетическая экспертиза подтвердила его подозрения, на этом основании гражданин через суд добился отмены обязательств по выплате алиментов, — сообщают в службе судебных приставов Новосибирской области.
Сейчас обманутый отец находится в неприятном положении, он уже заявил приставам, что подумывает взыскать уплаченные алименты с матери ребенка. Так что вполне возможно, что денежки маме-обманщице придется вернуть.
ИСТОЧНИК KP.RU