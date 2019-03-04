2019-03-04T13:19:15+03:00
Общество

Согрешила и промолчала: новосибирец 14 лет выплачивал алименты чужому ребенку

Приставы готовятся к тому, чтобы взыскать уплаченную сумму с матери мальчика
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Папа отдавал деньги маме. Он не знал, что где-то есть еще один отец...Папа отдавал деньги маме. Он не знал, что где-то есть еще один отец...Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Обычно в новостные сводки попадают алиментщики, которые злостно уклоняются от содержания собственных детей. В этом случае все наоборот. Ребенок есть, выплаты есть, а вот папа оказался ненастоящим. 14 лет новосибирец исправно отдавал со своей зарплаты процент на содержание сына, оставшегося после развода жить с матерью. При этом папа не только деньги платил, но и воспитании участвовал, регулярно виделся с мальчиком. Однажды у сибиряка возникли сомнения, он решил провести генетическую экспертизу. К сожалению, опасения подтвердились — он не является биологическим отцом ребенка.

— Проведенная генетическая экспертиза подтвердила его подозрения, на этом основании гражданин через суд добился отмены обязательств по выплате алиментов, — сообщают в службе судебных приставов Новосибирской области.

Сейчас обманутый отец находится в неприятном положении, он уже заявил приставам, что подумывает взыскать уплаченные алименты с матери ребенка. Так что вполне возможно, что денежки маме-обманщице придется вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщины не пострадали: следователи проводят проверку по факту обрушения козырька банкетного зала
Пустились «во все тяжкие»: задержаны сибиряки, открывшие лабораторию по изготовлению наркотиков
«30 человек еще под наблюдением»: в Новосибирской области ликвидировали очаг кори
Черныш передает привет: котенок с лапками «как у кузнечика» начал прыгать и играть
«Все пострадавшие в больнице»: за сутки на пятерых новосибирцев упал снег с крыши
Новосибирские спасатели вызволили пенсионера, застрявшего на автомобиле посреди водохранилища
В Новосибирске беременная девушка на иномарке попала в аварию
«Ущерба на 140 тысяч рублей»: девочка-подросток украла деньги и драгоценности у своих знакомых
«Дочка вырывалась, а мужик ее куда-то тащил»: в Кольцово прохожий спас девочку от педофила
«Кому-то проспорил»: парень в полотенце почистил зубы в вагоне метро
Погода в Новосибирске на день: из-за оттепели не будет работать ледовый городок