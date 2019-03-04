2019-03-04T04:28:30+03:00
Происшествия

«Дочка вырывалась, а мужик ее куда-то тащил»: в Кольцово прохожий спас девочку от педофила

Сейчас в соцсетях пытаются отыскать героя, чтобы он дал показания в полиции
Татьяна СОЛОВОВА
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Случайный прохожий вырвал ребенка из рук преступника. Фото: соцсети.Случайный прохожий вырвал ребенка из рук преступника. Фото: соцсети.
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Историю о том, что на 9-летнюю девочку в воскресенье, 3 марта, напал мужчина, ее папа рассказал в группе «Подслушано Кольцово»

- К дочке неизвестный мужик подошел около здания почты в Кольцово: крепко схватил и начал тащить в неизвестном направлении. Говорил, чтобы она не боялась, что он добрый, - описывает произошедшее пользователь под ником Сергей. - Но многие даже не обращали внимания на происходящее, хотя ребенок вырывался и звал на помощь.

К счастью, в ситуацию вовремя вмешался случайный прохожий:

- Парень подошел, силой отбил ребенка из рук этого мужика и сказал бежать. Перепуганная дочка в слезах позвонила и рассказала обо всем уже с автобусной остановки, откуда мы ее и забрали, - продолжает рассказ папа девочки. - Будьте осторожны! Не оставляйте детей одних! Кто знает, кто он и чего было нужно! Парню искреннее спасибо! С утра поедем к участковому!

В соцсетях парня считают настоящим героем:

- Надо найти в первую очередь молодого человека, который спас ребёнка! Во-первых выразить ему свою благодарность, во-вторых взять показания у него, так как ребёнок был напуган, не факт, что сможет точно описать нападавшего, - пишут сибиряки.

«Комсомолка» просит парня, спасшего ребенка, связаться с редакцией по телефону 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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