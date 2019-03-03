2019-03-03T12:13:09+03:00
Происшествия

«Испытываешь удовлетворение от своего труда»: в Бердске задержаны начальник следственного отдела МВД, которого считали одним из лучших полицейских области

По данным источника Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», Алексей Зорин замешан в торговле вещественными доказательствами
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Задержан начальник следствия МВД в Бердске Алексей Зорин. Фото: МВД.Задержан начальник следствия МВД в Бердске Алексей Зорин. Фото: МВД.
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Задержан начальник следственного отдела отдела МВД России по городу Бердску Алексей Зорин. Также попал под статью один из сотрудников отдела.

- Установлены сотрудники данного подразделения, которые подозреваются в совершении мошеннических действий. В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. А их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - дает официальный комментарий пресс-служба областного управления МВД.

Пояснить, какую должность занимает второй сотрудник, в пресс-службе не смогли. В Следственном комитете, которому предстоит заниматься этим делом, ситуацию не комментируют.

Однако источник Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» сообщил, что задержание связано с торговлей вещественными доказательствами. По данным анонимного собеседника, который был знаком с задержанным, предполагаемая сумма – 300 тысяч рублей.

Примечательно, что Алексей Зорин считался одним из лучших полицейских. В 2012 году, будучи старшим следователем, он занял второе место в ведомственном конкурсе «Лучший по профессии».

- В чем смысл работы следователя? Добиваться истины. Чтобы преступник получил по заслугам, а потерпевший был защищен. Досконально разобраться, кто прав, кто виноват – вот наша задача. И когда видишь результат, конечно, испытываешь настоящее удовлетворение от своего труда, - говорил он.

Напомним, что год назад по подозрению в мошенничестве был задержан начальник бердского отдела МВД Сергей Проценко.

Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» продолжает выяснять подробности дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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