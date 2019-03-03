«Испытываешь удовлетворение от своего труда»: в Бердске задержаны начальник следственного отдела МВД, которого считали одним из лучших полицейских области
Задержан начальник следственного отдела отдела МВД России по городу Бердску Алексей Зорин. Также попал под статью один из сотрудников отдела.
- Установлены сотрудники данного подразделения, которые подозреваются в совершении мошеннических действий. В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. А их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - дает официальный комментарий пресс-служба областного управления МВД.
Пояснить, какую должность занимает второй сотрудник, в пресс-службе не смогли. В Следственном комитете, которому предстоит заниматься этим делом, ситуацию не комментируют.
Однако источник Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» сообщил, что задержание связано с торговлей вещественными доказательствами. По данным анонимного собеседника, который был знаком с задержанным, предполагаемая сумма – 300 тысяч рублей.
Примечательно, что Алексей Зорин считался одним из лучших полицейских. В 2012 году, будучи старшим следователем, он занял второе место в ведомственном конкурсе «Лучший по профессии».
- В чем смысл работы следователя? Добиваться истины. Чтобы преступник получил по заслугам, а потерпевший был защищен. Досконально разобраться, кто прав, кто виноват – вот наша задача. И когда видишь результат, конечно, испытываешь настоящее удовлетворение от своего труда, - говорил он.
Напомним, что год назад по подозрению в мошенничестве был задержан начальник бердского отдела МВД Сергей Проценко.
Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» продолжает выяснять подробности дела.
ИСТОЧНИК KP.RU