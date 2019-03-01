«Опасная герла»: парень в шапке с надписью «Плохая девочка» повеселил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-01T15:48:24+03:00

Пользователи соцсетей гадают, как на нем могла оказаться девичья шапка. Фото: https://vk.com/subwaynsk

Молодой человек в забавном головном уборе проехался в новосибирской подземке

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Веселое фото с парнем, проехавшемся в подземке в «модной» шапке, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». На первый взгляд, ничего примечательного нет, но если прочитать надпись на головном уборе, невольно улыбнешься. Ведь если перевести текст с анлийского, то фраза означает «Плохая девочка».

Над снимком брутального парня, который надел явно девичью шапку, комментаторы юморят кто во что горазд.

- Опасная гёрла, - шутят одни.

- Очень плохая девчушка, - веселятся другие.

- Вот что значит не знать русский язык, а английский тем более, - пишут третьи.

Но есть среди подписчиков паблика и те, кто решил поддержать парня и попытаться объяснить, как на нем мог оказаться головной убор, рассмешивший соцсети:

- Свою шапку потерял, у сестры одолжил, - предполагают они.

ИСТОЧНИК KP.RU