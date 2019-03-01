«Опасная герла»: парень в шапке с надписью «Плохая девочка» повеселил пассажиров метро
Веселое фото с парнем, проехавшемся в подземке в «модной» шапке, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». На первый взгляд, ничего примечательного нет, но если прочитать надпись на головном уборе, невольно улыбнешься. Ведь если перевести текст с анлийского, то фраза означает «Плохая девочка».
Над снимком брутального парня, который надел явно девичью шапку, комментаторы юморят кто во что горазд.
- Опасная гёрла, - шутят одни.
- Очень плохая девчушка, - веселятся другие.
- Вот что значит не знать русский язык, а английский тем более, - пишут третьи.
Но есть среди подписчиков паблика и те, кто решил поддержать парня и попытаться объяснить, как на нем мог оказаться головной убор, рассмешивший соцсети:
- Свою шапку потерял, у сестры одолжил, - предполагают они.
ИСТОЧНИК KP.RU