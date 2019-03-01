Галина Гриднева: «Сегодня выстроены эффективные механизмы взаимодействия и обратной связи между властью и обществом»
Сегодня в Новосибирске прошел форум «Сибирское лидерство», где публично был дан старт реализации главного документа Новосибирской области. По инициативе губернатора Андрея Травникова в регионе в течение прошлого года собирались предложения для стратегии.
— В процесс формирования стратегии были вовлечены все жители области. Каждый мог подать свое предложение. Члены палаты Новосибирской области собирали предложения в рамках личных бесед, проводилась встречи в молодежных аудиториях, трудовых коллективах, по месту жительства. Более 500 предложений было передано разработчикам стратегии через площадки Общественной палаты Новосибирской области, — отметила Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.
Многие из предложений вошли в итоговый документ. Например, открытие отделения перинатальной психологической помощи в перинатальных центрах, идея студентов и преподавателей института социальных технологий и реабилитации НГТУ по поддержке людей с инвалидностью и многие другие инициативы.
— Хочу отметить, что сегодня выстроены достаточно эффективные механизмы взаимодействия, получения обратной связи между властью и обществом, — подчеркнула Галина Гриднева. — Активно развивается территориальное общественное самоуправление.
Председатель подчеркнула, что, несмотря на то, что многое уже сделано — впереди огромная работа по реализации стратегии.
ИСТОЧНИК KP.RU