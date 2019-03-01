2019-03-01T09:49:08+03:00
Общество

Угроза эпидемии: суд остановил работу больницы под Новосибирском без туалета и стекол в окнах

Новосибирские общественники хотят добиться отставки главы Мошковского района, который по их мнению, допустил разруху в больнице
Надежда ЯРКОВА
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Окна в амбулатории заколочены, а в некоторых нет стекол. Фото: "Гражданский патруль".Окна в амбулатории заколочены, а в некоторых нет стекол. Фото: "Гражданский патруль".
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Районный суд постановил закрыть 7 марта амбулаторию Мошковской ЦРБ в поселке Октябрьском, к которой на данный момент прикреплено несколько тысяч жителей поселков Светлый и Сокура. При этом другого помещения местные власти найти не могут. Общественники обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову.

— Суд установил, что техническое и санитарное состояние здания больницы может привести к возникновению и распространению инфекционных, паразитарных и массовых отравлений среди жителей. Согласно экспертизе, канализация в больнице не работает, полностью отсутствует вентиляция и горячая вода. В помещении множественные дефекты: сколы и трещины, чугунные радиаторы облезли и проржавели. Прогнившие деревянные окна заколочены с внешней стороны, из-за чего проветрить помещение невозможно. Некоторые стекла выбиты, а прилегающая территория в фекальных массах, — рассказали в общественной организации «Гражданский патруль», куда и обратились за помощью местные жители.

Однако, не смотря на все это, в суде главврач Мошковской ЦРБ с жалобами не согласилась, заявив, что здание 60-х годов постройки и в нем регулярно производился ремонт. А если его закрыть — жителям некуда будет обращаться.

— Местные жители прислали фото и видео из амбулатории с жалобой на бездействие глвврача и главы Мошковского района. На наш взгляд, это повод для отставки обоих должностных лиц, а также серьезной внутренней проверки под контролем администрации губернатора, — отметил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Соответствующее обращение на имя главы региона Андрея Травникова было направлено сегодня, 1 марта. Правозащитники настаивают на рассмотрении вопроса об отрешении от должности главы Мошковского района. Материалы проверки общественники просят направить в полицию.

Также отдельное заявление по многочисленным нарушениям прав сельчан было направлено в прокуратуру Новосибирской области.

Пол и канализация прогнили. Фото: "Гражданский патруль".

Пол и канализация прогнили. Фото: "Гражданский патруль".

ИСТОЧНИК KP.RU

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