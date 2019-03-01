Нагрянули с обыском: полиция пришла в здание Горводоканала в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-01T09:09:57+03:00

Сегодня утром, 1 марта в здание Горводоканала нагрянули силовики

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В МУП «Горводоканал» в центре Новосибирска утром в пятницу, 1 марта прошли обыски. На месте работает полиция.

— В настоящее время в Горводоканале сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия. По результатам проведения данных мероприятий расскажем позже, — рассказали «КП» — Новосибирск» в МВД по Новосибирской области.

Добавим, МУП «Горводоканал» с 1996 года возглавляет бывший депутат горсовета от «Единой России» Юрий Похил.

ИСТОЧНИК KP.RU