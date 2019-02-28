2019-02-28T10:42:32+03:00
Общество

Школьницы выстроились в очередь к Цискаридзе за автографом

Артист балета Николай Цискаридзе открыл Год театра в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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Николай Цискаридзе провел творческую встречу с учениками хореографического училища.Николай Цискаридзе провел творческую встречу с учениками хореографического училища.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Новосибирск в рамках Всероссийского театрального марафона приехал народный артист России, артист балета и педагог Николай Цискаридзе. В Хореографическом училище он провел творческую встречу с учениками и артистами балета.

По словам корреспондента «КП» — Новосибирск» в зале собрались сотни две-три людей, мест на всех не хватило, некоторые дети даже стояли. Сам Цискаридзе за всю встречу даже не присел, поскольку был с дороги и сказал, что если присядет, то сразу уснет. Поскольку артист был уставшим, то на встрече ограничились только общением. Никаких «па» артист не показывал. Дети завалили Николая вопросами, в основном о работе в балете: «Как вы добились такой славы», «Что считаете важным для начинающих в балете», а на вопрос «Сложно ли стать лучшим», Цискаридзе без тени смущения ответил — «Становитесь лучше, но у вас все равно не получится сделать лучше, чем я». Были вопросы и о пенсии. Сам Цискаридзе сказал, что он на пенсии с 33 лет.

Артист ни разу не присел за время встречи. Фото: Даба ДАБАЕВ

Артист ни разу не присел за время встречи.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Уже 12 лет я не занимаюсь творчеством, а веду лишь преподавательскую деятельность, — отметил артист.

Артист поделился, что иногда он ездит по Москве в метро и, когда показывает работникам свое пенсионное удостоверение, каждый раз поражает их своим видом нестандартного «пенсионера».

В конце встречи Николай Цискаридзе устроил небольшую автограф-сессию. Школьницы тут же выстроились в огромную очередь за подписями кумира.

За автографом к Цискаридзе выстроилась толпа поклонниц. Фото: Даба ДАБАЕВ

За автографом к Цискаридзе выстроилась толпа поклонниц.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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