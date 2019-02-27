2019-02-27T07:57:54+03:00
Общество

Опасность нависла над чиновниками: сосульки могут упасть с крыши мэрии Новосибирска

Новосибирские общественники переживают за неочищенную от снега крышу мэрии, из-за которой могут пострадать чиновники
Надежда ЯРКОВА
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Над входом в мэрию нависли ледяные глыбы. Фото: «Гражданский патруль».Над входом в мэрию нависли ледяные глыбы. Фото: «Гражданский патруль».
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Первым лицам города угрожает опасность: над входом в мэрию Новосибирска нависла опасная наледь. О больших ледяных глыбах, свисающих с крыши над входом в мэрию, сообщили в организацию «Гражданский патруль» общественники.

На фото видно, что над центральным входом в здание администрации нависли крупные куски льда, по всей видимости, съехавшие с верхней ее части. Их падение с высоты здания может произойти в любую минуту и привести к травматизму.

— Каждый день сотни людей, в том числе мэр и депутаты, проходят через главный вход администрации. И что будет с городом, если глыба упадет на одного из них? Полагаем, что снег на крыше скапливался не один день, а может и не одну неделю, поскольку последняя оттепель была еще в начале прошлой недели, — отметил глава общественной организации Ростислав Антонов.

По словам общественника, возникает вполне справедливый вопрос — как может мэр организовать работу городских служб, если даже штатные дворники мэрии своих обязанностей не исполняют?

В общественной организации уточнили, что наледь на кровле мэрии свидетельствует о нарушении Правил благоустройства города. Собственники зданий обязаны следить за состоянием снежного покрова на кровле и незамедлительно организовывать работы по ее очистке, не дожидаясь, пока снег превратится в лед и упадет кому-нибудь на голову.

Общественники переживают за здоровье новосибирских чиновников, которые могут пострадать из-за нависшего с крыши снега. Фото: «Гражданский патруль».

Общественники переживают за здоровье новосибирских чиновников, которые могут пострадать из-за нависшего с крыши снега. Фото: «Гражданский патруль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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