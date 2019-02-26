«Помогите расшевелить приставов»: вкладчики крупнейшей финансовой пирамиды уже полтора года не могут получить свои деньги

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-26T12:43:11+03:00

Обманутые вкладчики пожаловались, что они все еще не получили своих денег и не знают, на какой стадии находится дело

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Приговор организаторам финансовой пирамиды в Новосибирске «Сибирская касса взаимопомощи» (СКВ) был вынесен в феврале 2017 года, но обманутые вкладчики — а это более 2000 человек, до сих пор не получили своих денег. В «КП» — Новосибирск обратился один из пострадавших 86-летний Олег Васильевич Бахвалов, который до сих пор ждет своих денег и пытается получить хоть какой-то вразумительный ответ от приставов по этому делу.

Напомним, кооператив «Сибирская касса взаимопомощи» был создан в 2005 году и занимался активным привлечением средств под высокие проценты. Вкладчикам обещали от 27 до 41 % годовых. Филиалы СКВ работали во всех крупных сибирских городах. Кооператив действовал по принципу финансовой пирамиды, выплачивая проценты первым вкладчикам за счет следующих пайщиков. Однако организаторы пирамиды — супружеские пары Елена и Александр Ильченко, Светлана Макосейчук и Сергей Литвиновы, тратили деньги на себя, покупая машины, квартиры, земельные участки себе и своим родственникам. Таким образом обвиняемые присвоили около 314 миллионов рублей, которые принадлежали вкладчикам. Дело по статье — мошенничество было возбуждено в 2009 году. В 2012 году начался судебный процесс, материалы которого составляют почти 400 томов. Приговор был вынесен только в феврале 2017 года. Фигуранты дела получили сроки от 5 до 8 лет колонии. При этом часть обманутых дольщиков, большинство из которых это пожилые люди, к этому времени уже умерли.

— 17 октября 2017 года было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства и с этого момента и до сих пор денег мы так и не получили. Мне по суду должны вернуть 49 тысяч рублей, моему знакомому — 82-летнему Юрию Дмитриевичу Меркушкину — около 100 тысяч рублей. Вместе с ним мы решили выразить недовольство, что слишком медленно идет работа по выплате наших денег. Мы написали городскому прокурору письмо о том, что исполнительное производство было инициировано больше года назад, и до сих пор мы не знаем состояния дел и идут ли вообще выплаты, — пожаловался пострадавший вкладчик Олег Бахвалов.

Он отметил, что и обращение к приставам не дало никаких результатов. Приставы ответили, что рассказывать о ходе дела они не обязаны и не будут — попросили написать письменное обращение. Тогда они написали письмо городскому прокурору.

— От прокурора пришло ответное письмо, в котором говорилось, что нам придет ответ от руководителя судебных приставов по Новосибирской области. Ответ в конце января этого года пришел от замруководителя Новосибирского отделения судебных приставов. В ответе говорилось, что идет работа, далее были перечислены деяния, которые они приняли — нашли недвижимость, продали ее и распределили часть вырученных денег, но мы их лично не видели и не получали, — уточнил пенсионер.

Он добавил, что ответ от приставов их не удовлетворил, что они и написали в ответном письме.

— Непонятно, между какими обманутыми пайщиков были распределены деньги, какая была стоимость имущества и какова вероятность в ближайшее время дополнительного изъятия денег для получения долга и какая сумма готова к распределению между обманутыми пайщиками. И если деньги распределяются, когда мы их получим, — озвучил вопросы из письма к приставам Бахвалов, который несмотря ни на что хочет добиться справедливости и увидеть свои деньги.

Он прибавил, что копию ответа приставам они на днях отправили снова городскому прокурору, чтобы еще раз и более точно получить ответы на свои вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU