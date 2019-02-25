2019-02-25T15:14:44+03:00
Происшествия

«Она винит себя во всем»: на пожаре погиб 4-летний мальчик, которого мама заперла одного в доме

Женщина не может простить себе произошедшую трагедию, ее приводят в чувство врачи
Виктория МИНАЕВА
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Сгоревший дом, из которого ребенок не смог выбраться. Фото: СКР по Новосибирской области.Сгоревший дом, из которого ребенок не смог выбраться. Фото: СКР по Новосибирской области.
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В Новосибирске произошло ЧП в частном доме на улице Правый Берег Ельцовки. Там загорелся один из домов. Когда пожарные потушили огонь, внутри дома нашли тело маленького мальчика.

— Мама оставила сына дома, а сама отлучилась по делам. Она его закрыла в доме, ребенок не смог выбраться во время пожара, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Женщина теперь винит себя во всем. Ее доставили в больницу в плохом состоянии. что касается отца, то он с семьей не проживал.

Мальчик оказался запертым в доме мамой. Фото: СКР по Новосибирской области.

Мальчик оказался запертым в доме мамой. Фото: СКР по Новосибирской области.

По данным СКР по Новосибирской области, пожар начался в послеобеденное время 25 февраля.

— После тушения пожара действительно в доме обнаружено тело четырехлетнего мальчика, — комментируют в СКР по Новосибирской области.

По данному факту следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи сейчас проводят проверку по факту пожара. Фото: СКР по Новосибирской области.

Следователи сейчас проводят проверку по факту пожара. Фото: СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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