Видео до мурашек: мэру Новосибирска забыли включить гимн, и тогда зал спел его хором сам

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-25T13:26:45+03:00

Народ в зале не растерялся и начал петь. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил общественников и депутатов за то, что не растерялись [видео]

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В Новосибирске во время отчета мэра Анатолия Локтя перед общественностью произошел конфуз. Обычно перед началом заседания включают гимн Российской федерации. В этот раз всех попросили встать, должна была зазвучать музыка, но что-то пошло не так. Над головами народных избранников и общественников повисла тишина.

Присутствующие стали шептаться, переговариваться, в зале раздавались смешки. Пока кто-то не придумал спеть гимн самим, акапелла, так сказать. В итоге стройный хор голосов затянул: «Славься, Отечество». Без фальши, между прочим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693903" frameborder="0"></iframe> Когда забыли включить гимн: депутаты спели "Славься, Отечество" во время заминки в Новосибирске.Екатерина КОМЯКОВА

По словам свидетелей, главным запевалой оказался Евгений Яковенко, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. Музыку, кстати, потом включили. А мэр Новосибирска перед тем, как перейти к докладу, поблагодарил коллег: «Спасибо, что не растерялись», — сказал Анатолий Локоть.

ИСТОЧНИК KP.RU