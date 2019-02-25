2019-02-25T13:26:45+03:00
Общество

Видео до мурашек: мэру Новосибирска забыли включить гимн, и тогда зал спел его хором сам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил общественников и депутатов за то, что не растерялись [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Народ в зале не растерялся и начал петь.Народ в зале не растерялся и начал петь.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске во время отчета мэра Анатолия Локтя перед общественностью произошел конфуз. Обычно перед началом заседания включают гимн Российской федерации. В этот раз всех попросили встать, должна была зазвучать музыка, но что-то пошло не так. Над головами народных избранников и общественников повисла тишина.

Присутствующие стали шептаться, переговариваться, в зале раздавались смешки. Пока кто-то не придумал спеть гимн самим, акапелла, так сказать. В итоге стройный хор голосов затянул: «Славься, Отечество». Без фальши, между прочим.

Когда забыли включить гимн: депутаты спели "Славься, Отечество" во время заминки в Новосибирске.Екатерина КОМЯКОВА

По словам свидетелей, главным запевалой оказался Евгений Яковенко, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. Музыку, кстати, потом включили. А мэр Новосибирска перед тем, как перейти к докладу, поблагодарил коллег: «Спасибо, что не растерялись», — сказал Анатолий Локоть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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