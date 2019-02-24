Поддержали спортсменов: новосибирские курсанты устроили лыжный забег в честь Универсиады
Уже 2 марта в Красноярске стартует Всемирная зимняя универсиада, и в поддержку российских спортсменов Росгвардия запустила всероссийскую акцию, в которой принимают участие курсанты военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации. Первыми к акции Росгвардии присоединились курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева: они устроили собственный забег на лыжах.
- Более 70 участников на лыжах преодолели пятикилометровую дистанцию. К забегу присоединился и заместитель начальника военного института полковник Валерий Косухин, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.
Первое место среди всех участников занял Дмитрий Коренец, курсант 11 роты 3 курса: его результат - 17 минут 16 секунд. Второе место досталось курсанту 9 роты 4 курса Антону Крекову (его результат - 18 минут 8 секунд), а третье - курсанту 12 роты 2 курса Илье Рукасуеву (его результат - 18 минут 13 секунд).
В командном зачёте победили курсанты 12 роты 2 курса с общим результатом 37 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU