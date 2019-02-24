Поддержали спортсменов: новосибирские курсанты устроили лыжный забег в честь Универсиады

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-24T13:27:42+03:00

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Уже 2 марта в Красноярске стартует Всемирная зимняя универсиада, и в поддержку российских спортсменов Росгвардия запустила всероссийскую акцию, в которой принимают участие курсанты военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации. Первыми к акции Росгвардии присоединились курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева: они устроили собственный забег на лыжах.

- Более 70 участников на лыжах преодолели пятикилометровую дистанцию. К забегу присоединился и заместитель начальника военного института полковник Валерий Косухин, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Первое место среди всех участников занял Дмитрий Коренец, курсант 11 роты 3 курса: его результат - 17 минут 16 секунд. Второе место досталось курсанту 9 роты 4 курса Антону Крекову (его результат - 18 минут 8 секунд), а третье - курсанту 12 роты 2 курса Илье Рукасуеву (его результат - 18 минут 13 секунд).

В командном зачёте победили курсанты 12 роты 2 курса с общим результатом 37 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU