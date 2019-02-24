2019-02-24T13:27:42+03:00
Общество

Поддержали спортсменов: новосибирские курсанты устроили лыжный забег в честь Универсиады

Лучшим среди участников стал третьекурсник Дмитрий Коренец
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Первыми к акции Росгвардии присоединились курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева. Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области.Первыми к акции Росгвардии присоединились курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева. Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Уже 2 марта в Красноярске стартует Всемирная зимняя универсиада, и в поддержку российских спортсменов Росгвардия запустила всероссийскую акцию, в которой принимают участие курсанты военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации. Первыми к акции Росгвардии присоединились курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева: они устроили собственный забег на лыжах.

- Более 70 участников на лыжах преодолели пятикилометровую дистанцию. К забегу присоединился и заместитель начальника военного института полковник Валерий Косухин, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Первое место среди всех участников занял Дмитрий Коренец, курсант 11 роты 3 курса: его результат - 17 минут 16 секунд. Второе место досталось курсанту 9 роты 4 курса Антону Крекову (его результат - 18 минут 8 секунд), а третье - курсанту 12 роты 2 курса Илье Рукасуеву (его результат - 18 минут 13 секунд).

В командном зачёте победили курсанты 12 роты 2 курса с общим результатом 37 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сибирские молдаване - о лидере Демократической партии Молдовы: «Бандит и вор с большой дороги»
«Никого из опасной зоны не выгнали»: в новосибирском торговом центре на глазах посетителей лопнули плиты на полу
Сбил ребенка и скрылся: в Новосибирске ищут водителя, сбежавшего с места аварии
«Райское наслаждение для глаз»: сибирячка в мини-шортах показала вкусный тверк
«Жаль и хозяина, и машину»: в Новосибирске Nissan Sunny сгорел у торгового центра «Мега»
«Зачем ты это носишь?»: девушка в «луноходах» рассмешила пассажиров новосибирского метро
«Хорошо, что хоть током никого не ударило»: в Новосибирске на перекрестке провода упали на дорогу
Даже арестовывать не пришлось: новосибирские полицейские нашли вора, укравшего телевизор, в СИЗО
ЧП в новосибирской больнице: девочка из интерната накинулась на двух детей и сорвала с них сережки
Погода на день в Новосибирске: 24 февраля будет минус 3 градуса
«Меркель, Путин и Железный человек»: подросток из поселка под Новосибирском собрал коллекцию автографов знаменитостей
«Черные подснежники»: новосибирец возмутился культурой собачников в Кировском районе
Таран на обочине: под Новосибирском в аварии грузовиков погиб молодой человек
«Счастливый» номер: в Центральном районе из салона троллейбуса повалил дым
ЧП в кинотеатре: в «Космосе» рухнувшая стена раздавила рабочего
«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке
«Бросили в сугроб вдоль дороги»: сибиряк пожаловался на мусор, который валится из переполненных контейнеров
Взялся за оружие: Локоть брутально поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества
Лежал без сознания: новосибирцы выкатили из гаража заведенную машину с парнем внутри