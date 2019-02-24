Даже арестовывать не пришлось: новосибирские полицейские нашли вора, укравшего телевизор, в СИЗО
Курьезная история началась с того, что 11 января за помощью к полицейским обратилась жительница одного из домов на улице Одоевского.
- Сибирячка сдала свою квартиру мужчине, с которым раньше не была знакома, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – А когда через несколько дней пришла в квартиру, то увидела, что жилец съехал.
Вместе с ним «съехал» и телевизор хозяйки квартиры, и она написала заявление в полицию: ущерб составил 14 тысяч рублей. Правоохранители быстро вычислили жулика: им оказался ранее судимый за кражу 30-летний житель Алтайского края.
- Оказалось, что он находится под стражей в другом регионе за совершении кражи, - продолжают в ведомстве. – А украденный телевизор он продал и потратил деньги на себя.
Жулику уже предъявили по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU