2019-02-24T08:04:39+03:00
Происшествия

Даже арестовывать не пришлось: новосибирские полицейские нашли вора, укравшего телевизор, в СИЗО

Оказалось, что жулика уже задержали за другую кражу в соседнем регионе
Татьяна СОЛОВОВА
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Полицию нашла вора под стражей в другом регионе.Полицию нашла вора под стражей в другом регионе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Курьезная история началась с того, что 11 января за помощью к полицейским обратилась жительница одного из домов на улице Одоевского.

- Сибирячка сдала свою квартиру мужчине, с которым раньше не была знакома, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – А когда через несколько дней пришла в квартиру, то увидела, что жилец съехал.

Вместе с ним «съехал» и телевизор хозяйки квартиры, и она написала заявление в полицию: ущерб составил 14 тысяч рублей. Правоохранители быстро вычислили жулика: им оказался ранее судимый за кражу 30-летний житель Алтайского края.

- Оказалось, что он находится под стражей в другом регионе за совершении кражи, - продолжают в ведомстве. – А украденный телевизор он продал и потратил деньги на себя.

Жулику уже предъявили по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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