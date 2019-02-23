Таран на обочине: под Новосибирском в аварии грузовиков погиб молодой человек

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-23T15:43:26+03:00

В Искитимском районе на трассе в аварии погиб 25-летний пассажир машины Hino

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Сегодня утром, 23 февраля на трассе в Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

— Около четырех часов утра под Новосибирском 39-летний водитель за рулем грузовика «Хино», ехал по трассе Р256 в сторону Бердска, и на 42-м километре трассы столкнулся с КАМАЗом, стоявшим на обочине, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии 25-летний пассажир автомобиля «Хино» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU