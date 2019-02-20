Позарились на чужое: новосибирские полицейские раскрыли угоны двух иномарок в один день

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-20T09:59:07+03:00

За один день в Новосибирской области полицейские поймали двух угонщиков машин. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Полицейские раскрыли два угона, которые произошли в один день в Куйбышеве и Новосибирске.

— 19 февраля около 21:40 в Куйбышеве неизвестный угнал автомобиль Honda Fit Aria. Машина была припаркована у одного из домов 7 микрорайона Южный. Во время розыска, сотрудники ДПС ГИБДД вычислили и задержали в Барабинске подозреваемого на угнанной машине. Им оказался безработный, ранее судимый за мошенничество и грабеж 18-летний житель Калининского района Новосибирска, — рассказали в пресс-службе областного МВД, добавив, что сейчас решается вопрос об избрании угонщику меры пресечения.

В тот же день, 19 февраля другой сибиряк угнал припаркованный возле дома по улице Русской в Советском районе Nissan Cube. Возле дома по улице Русской сотрудники ДПС задержали и подозреваемого в угоне — ранее не судимого 38-летнего жителя Бердска. С него взяли подписку о невыезде.

— В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, — отметили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU