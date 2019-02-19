СКР: семилетняя девочка, которую лечили от ОРВИ, умерла в больнице от другой болезни

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-19T12:53:16+03:00

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В Новосибирске сотрудники Заельцовского межрайонного Следственного отдела СКР разбираются в причинах гибели семилетней Алисы. Девочка, которую лечили от ОРВИ, умерла в больнице от другой болезни.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщает Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области. — Уже установлено, что 27 декабря 2018 года 7-летняя девочка была экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО «ДГКБ №3», где ей был поставлен диагноз ОРВИ, острый фарингит тяжелой степени тяжести. 10 января 2019 года ребенок умер от другого заболевания — менингоэнцефалита, острой язвы желудка, этот диагноз при поступлении не установили.

Следователи изучают сейчас медицинские документы, также будет создана специальная судебно-медицинская комиссия, которая должна помочь расследованию.

Напомним, мама умершей первоклассницы рассказала «КП»-Новосибирск», что врачи халатно отнеслись к страданиям ее дочки. Врач больницы не сразу положила ребенка в реанимацию, девочка лежала в коридоре, пока медик заполняла бумаги.

— Ответ был такой: «Не каждый ребенок заслуживает реанимации. Мне нужно было ее сначала посмотреть». Она (врач - Ред.) так мне прямо и сказала в лицо, — говорит Яна Рейн, мама Алисы.

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«Основные вопросы — к терапевту!»

«Самый виновный – участковый врач» - эксперт прокомментировал смерть девочки в новосибирской больнице. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Дмитррий Айвозян, адвокат Лиги защиты прав пациентов:

— В порядке убывания виновности самый виновный — это участковый врач-терапевт, который приходил в среду, 28 декабря, я так думаю. Уже тогда были очаговые неврологические признаки менингококковой инфекции. Тут основной вопрос к терапевту. И вот эти полчаса перед тем как ребенок вошел в кому — там еще можно было спасти. Если бы не эти полчаса. Маленькая вероятность, процентов 10-20, но она была. То есть основные вопросы все-таки к терапевту.

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Семилетняя Алиса Савина из Новосибирска в сентябре пошла в первый класс. Обычная жизнерадостная девчонка — пела, рисовала, возилась с малышкой-сестрой. В школе — успехи, а потом — долгожданные зимние каникулы и добрая традиция — письмо деду Морозу. Просила куклу и так, по девчачьей мелочи... Только распаковать подарки сама уже не смогла. Маме пришлось привезти куклу в реанимацию, а спустя десять дней после праздника Алисы не стало (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU