2019-02-19T11:25:44+03:00
Общество

«Ишачок» времен войны: в Новосибирске собрали военный истребитель И-16

Сотрудники НГТУ воссоздали истребитель времен войны и теперь он отправится в военный музей
Надежда ЯРКОВА
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В НГТУ воссоздали военный истребитель. Фото: nstu.ruВ НГТУ воссоздали военный истребитель. Фото: nstu.ru
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Советский истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны, восстановленный новосибирскими авиаинженерами, отправится в музей в Верхнюю Пышму Свердловского области.

— Сотрудники НГТУ воссоздали советский истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны. Полногабаритный макет самолета был изготовлен фирмой «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса, — рассказали в пресс-службе вуза.

Весь деревянный фюзеляж истребителя сделали заново, остальные детали были добавлены от других найденных самолетов.

— У нас остались детали от разных отреставрированных самолетов, которые нельзя поставить на летную машину, поэтому мы их ставим на музейный вариант. В основном обломки самолетов были найдены в Тверской области, Карелии и на Северо-Западе России, — отметил Владимир Бернс.

Истребитель — И-16, который в просторечии называют «Ишак», «Ишачок», был создан в 1930-х годах и является одним из самых массовых советских истребителей времен Второй мировой войны. И-16 собирали на нескольких заводах, в том числе на заводе имени Чкалова в Новосибирске. Всего там было сделано более тысячи самолетов этого типа. Также И-16 знаменит тем, что именно им утром 22 июня 1941 был сбит первый фашистский самолет.

И-16 отправится из Новосибирска в музей в Верхней Пышме. Фото: nstu.ru.

И-16 отправится из Новосибирска в музей в Верхней Пышме. Фото: nstu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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