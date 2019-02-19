Таран на «встречке»: под Новосибирском в аварии с фурой погиб водитель автобуса
Под Новосибирском фура выехала на встречную полосу и протаранила автобус: один погиб и двое ранены.
— Авария произошла вчера, 18 февраля около 19:50 вечера на дороге Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области. 42-летний водитель за рулем грузового автомобиля «Скания» ехал по со стороны Юрги в сторону Новосибирска. На 137-м километре он не справился с управлением и, выехав на полосу столкнулся с автобусом «Хендай», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В результате аварии водитель автобуса — 32-летний житель Казани, от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажир автобуса — 41-летний житель Республики Марий Эл, а также водитель грузовика.
— Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU