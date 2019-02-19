2019-02-19T06:39:19+03:00
Происшествия

Таран на «встречке»: под Новосибирском в аварии с фурой погиб водитель автобуса

Смертельная авария случилась в понедельник вечером, 18 февраля в Болотнинском районе
Надежда ЯРКОВА
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В аварии погиб водитель автобуса. Фото: МВД по Новосибирской области.В аварии погиб водитель автобуса. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Под Новосибирском фура выехала на встречную полосу и протаранила автобус: один погиб и двое ранены.

— Авария произошла вчера, 18 февраля около 19:50 вечера на дороге Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области. 42-летний водитель за рулем грузового автомобиля «Скания» ехал по со стороны Юрги в сторону Новосибирска. На 137-м километре он не справился с управлением и, выехав на полосу столкнулся с автобусом «Хендай», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии водитель автобуса — 32-летний житель Казани, от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажир автобуса — 41-летний житель Республики Марий Эл, а также водитель грузовика.

— Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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