Это видео заставит вас поверить в людей: виртуоз сыграл на аккордеоне у метро вместо замерзшей бабушки

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-18T14:49:23+03:00

Василий Юрченко сказал женщине, что готов поиграть вместо нее. Женщина была растрогана таким поступком [видео]

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Московскую пенсионерку, зарабатывающую игрой у метро, растрогал профессиональный музыкант из Сибири. Женщина играла на аккордеоне, когда мимо проходил Василий Юрченко — аккордеонист из Новосибирска. Видя, что у старушки замерзли руки, он решил поиграть вместе нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692544" frameborder="0"></iframe> Профессиональный музыкант помог бабушке, просящей милостыню.

— Она сначала не хотела давать аккордеон, а я говорю: «Поиграю немного, а вы отдохнете». Она тогда отдала инструмент. Посидела, послушала, — рассказал Василий Юрченко на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». — Обменялись телефонами. Она потом позвонила, сказала, что весь день это вспоминала, что приятно ей очень.

Василий признается, что теперь подумывает о том, чтобы подремонтировать старый аккордеон своей московской знакомой. Или купить новый.

Композиция, которая звучит на видео — это музыка из фильма «Амели».

ИСТОЧНИК KP.RU