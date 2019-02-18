Это видео заставит вас поверить в людей: виртуоз сыграл на аккордеоне у метро вместо замерзшей бабушки
Московскую пенсионерку, зарабатывающую игрой у метро, растрогал профессиональный музыкант из Сибири. Женщина играла на аккордеоне, когда мимо проходил Василий Юрченко — аккордеонист из Новосибирска. Видя, что у старушки замерзли руки, он решил поиграть вместе нее.
Профессиональный музыкант помог бабушке, просящей милостыню.
— Она сначала не хотела давать аккордеон, а я говорю: «Поиграю немного, а вы отдохнете». Она тогда отдала инструмент. Посидела, послушала, — рассказал Василий Юрченко на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». — Обменялись телефонами. Она потом позвонила, сказала, что весь день это вспоминала, что приятно ей очень.
Василий признается, что теперь подумывает о том, чтобы подремонтировать старый аккордеон своей московской знакомой. Или купить новый.
Композиция, которая звучит на видео — это музыка из фильма «Амели».
ИСТОЧНИК KP.RU