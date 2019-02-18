2019-02-18T08:43:11+03:00
Общество

Судившийся с мэрией чиновник возглавил жилищную инспекцию в Новосибирской области

Уволенный мэром города Анатолием Локтем Александр Полищук получил новую должность в ГЖИ
Надежда ЯРКОВА
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К своим новым обязанностям Полищук приступил с сегодняшнего дня. Фото: gji.nso.ru.К своим новым обязанностям Полищук приступил с сегодняшнего дня. Фото: gji.nso.ru.
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Жилищная инспекция Новосибирской области сообщила о назначении на должность начальника инспекции Александра Полищука.

— К исполнению должностных обязанностей новый руководитель регионального органа приступает с сегодняшнего дня, 18 февраля, — отметили в ведомстве.

Напомним, с января 2012 года по март 2018 года Александр Полищук возглавлял Дзержинский район Новосибирска. Мэр Анатолий Локоть сообщил тогда, что причиной отставки стали нарушения при подсчете голосов жителей по определению объектов для благоустройства общественных территорий.

После этого Полищук подал в суд на мэрию и 11 июля 2018 года Центральный районный суд встал на сторону Полищука и вынес решение о восстановлении его в должности. Также суд обязал мэрию выплатить Александру Полищуку средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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