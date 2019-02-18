2019-02-18T07:40:01+03:00
Общество

Минздрав региона взял на особый контроль случай смерти девочки в больнице после публикации «Комсомолки»

Министр здравоохранения региона выразил соболезнования семье и пообещал разобраться в ситуации
Александра БРУНЯ
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В сентябре Алиса пошла в первый класс, но после зимних каникул в школу больше не вернулась.В сентябре Алиса пошла в первый класс, но после зимних каникул в школу больше не вернулась.
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Семилетняя Алиса Рейн умерла в реанимации Детской городской клинической больницы №3 спустя две недели после госпитализации. По словам матери, ее с умирающим ребенком на руках полчаса продержали в приемном покое, вместо того, чтобы положить сразу в реанимацию. После публикации этой трагической истории в «Комсомолке», в Минздраве региона пообещали провести проверку.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области взяло на особый контроль случай смерти ребенка в ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3». По факту смерти ребенка проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, — сообщили «КП»-Новосибирск» в пресс-службе правительства региона.

Министр здравоохранения Новосибирской области в свою очередь выразил соболезнования семье:

— Мы проведем все необходимые экспертизы. Смерть ребенка, это такая трагедия и потеря, которую нельзя восполнить. Приношу свои соболезнования родителям и близким девочки. Мы обязательно разберемся в ситуации, — сказал Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что проводится проверка и следственными органами. Возбуждено уголовное дело.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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