У них лапы перебиты: кочегар заманивает собак мясом, чтобы они попадали в капкан

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-17T14:07:05+03:00

Когда по вызову приехали сотрудники, пришел и Виктор, за капканами.

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- Он ловит собак на капкан, - рассказывают на видео, которое зафиксировало жуткие кадры расправы с собаками, очевидцы. – Подвешивает ягненка и вылавливает… Сегодня поймал две собаки: одну за заднюю ногу, вторую – за переднюю.

Это не сценарий фильмов ужасов, а реальность, с которой столкнулись жители деревни Витебск Болотнинского района.

Странное отношение к животным местные жители и фермеры за школьным кочегаром, Виктором М., заметили ещё летом.

- У нас ферма, 60 га земли, разводим животных, занимаемся хозяйством, - рассказывает помощник на фермерском хозяйстве Лёва Байрамов. – Прошлым летом массово сдохли овечки, бараны и козы. Мы вызвали полицию. Сотрудники приехали, взяли туши животных, обследовали местность. У него, Виктора, отраву нашли. Но, спустя какое-то, время пришло известие, что никакого дела по факту гибели животных заводить не будут. Нет доказательств преступления.

Так бы и забылась эта история, если бы не продолжение. На днях, а точнее, 14 февраля, один из местных парней услышал истошный вой собак. Работники вышли на улицу, чтобы помочь животным.

- Эти собаки остаются после того, как люди летом отдыхать приезжают. Их бросают. Ну что им делать, собакам? Безхозные, они на ферму бегут. Мы их кормим, любим, раздаем по мере возможности. Ребята, которые в вагончиках живут, ухаживают за ними, - рассказывает Байрамов.

В тот вечер сотрудники фермы нашли своих подопечных в капканах. Железные ловушки перебили животным конечности. Капканы сняли и забрали на ферму. Собак отнесли туда же.

Страшные находки участились. Нашли местные жители и трупы ранее уничтоженных животных. Правда обвиненный в издевательствах над животными кочегар этому не обрадовался и, по свидетельствам очевидцев, вышел с ружьем, угрожая расправой зоозащитникам.

Обращения в полицию результата не принесли.

- Когда по вызову приехали сотрудники, пришел и Виктор, за капканами, - рассказывают очевидцы. – Мы их ему не отдали. А в полиции нам ответили – доказать, что капканы ставились на собак – трудно или невозможно. Да и с ружьем вопрос по-прежнему открыт…

Местные говорят, что Виктора не привлекают к ответу из-за родственных связей: в полиции у живодера работает дочь. Отчаявшись защитить своих подопечных на месте, жители деревни обратились к общественности.

- Собаки сейчас нуждаются в ветеринарной помощи (те, что попали в капканы). Ведь сейчас собаки инвалиды и их кости разрублены! Нужна сплоченная команда для того чтобы засадить живодера за решётку, - такое сообщение рассылают неравнодушные в социальных сетях.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692371" frameborder="0"></iframe> В Новосибирской области кочегар заманивает собак в капканы.Странное отношение к животным местные жители и фермеры за школьным кочегаром, Виктором М., заметили ещё летомДенис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU