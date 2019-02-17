Украла 200 тысяч рублей: в Новосибирской области раскрыли две кражи

СЕГОДНЯ 05:38 2019-02-17T08:58:21+03:00

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мошковском районе жительницу Кемерово задержали по подозрению в кражах

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Сотрудники отдела МВД России по Московскому району раскрыли две квартирные кражи, совершенные в поселке Станционно-Ояшинский. 14 декабря 2017 года из дома по улице Комсомольской были похищены золотые изделия на сумму более 50 тысяч рублей. А 2 марта 2018 года из дома по улице Кооперативной была совершена кража имущества общей стоимостью 184 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 53-летнюю жительницу Кемерово, ранее судимую за незаконный оборот наркотиков. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).

Проводится расследование, задержанную проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU