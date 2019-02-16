2019-02-16T07:15:38+03:00
Авто

Пассажир, бойся: каждый второй междугородний автобус Новосибирска потенциально опасен

Областная Госавтоинспекция провела рейд «Турист» и нашла массу нарушений
Екатерина КОМЯКОВА
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Каждый второй автобус в НСО потенциально опасен для пассажира.Каждый второй автобус в НСО потенциально опасен для пассажира.Фото: Архив "КП"
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Профилактическая акция под кодовым названием «Турист» проходила в Новосибирской области с 4 по 10 февраля. Инспектора проверяли техническое состояние пассажирских междугородних и заказных автобусов, особое внимание уделяли тем, кто возит людей к местам отдыха. Проверка касалась ремней безопасности, соблюдения водителем режима труда и отдыха, проведением предрейсовых медосмотров и техсостояния транспорта перед отправкой. Также инспектора следили, соблюдают ли водители правила дорожного движения.

— В результате проведенных мероприятий автоинспекторы проверили 637 автобусов. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 296 водителей и 11 должностных лиц, отвечающих за организацию и безопасность заказных и междугородних пассажирских перевозок, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Получается, что так или иначе правила и регламент нарушают половина водителей рейсовых и заказных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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