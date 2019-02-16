2019-02-16T06:54:39+03:00
Общество

Оглох, ищу работу: попрошайка из Сибири разделил людей в сети на два лагеря

Одни сочувствуют мужчине, другие считают, что это лишь очередной трюк, ради выгоды
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибиряк с табличкой "Глухой. Ищу работу" сидит у станции метро уже несколько месяцев. Многие сомневаются: так ли нужна ему работа. Фото: vk.com/typical_nskСибиряк с табличкой "Глухой. Ищу работу" сидит у станции метро уже несколько месяцев. Многие сомневаются: так ли нужна ему работа. Фото: vk.com/typical_nsk
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На фото мужчина лет сорока держит табличку в руке, на картоне четко написано: «Ищу работу. Глухой. Строитель отделочник». Сделан снимок жительницей Новосибирска у входа в метро на площади Калинина. Девушка немного побеседовала с человеком, сфотографировала, чтобы выложить в сеть — вдруг кто-нибудь из потенциальных работодателей откликнется.

— Удалось узнать только, что потерял слух в январе, неудачно упал и ударился головой. Номер телефона не дал, сказал, что всегда тут сидит (он может говорить), — рассказала в группе «Типичный Новосибирск» Вероника Мальшакова.

Сообщение в паблике собрало больше тысячи лайков и порядка 200 репостов. Также подписчики начали бурно обсуждать это сообщение. Многие верят этому человеку:

— Такие люди вызывают уважение, они не попрошайничают, а хотят работать!

— Взял бы к себе, но пока реально мест нет.

Но нашлись и те, кто в поиски работы и глухоту этого человека не верят. Они видели похожего мужчину с такой же табличкой раньше января, в октябре и сентябре.

— Видел, и я сам глухой, спрашивал: «Жестовый язык знаешь?». Он немного странное движение показал и до сих пор молчит... Сомневаюсь, правда ли он глухой. Я видел его где-то в октябре и до сих пор вижу.

Другой человек пишет, что несколько дней назад очень похожий мужчина в пьяном виде заходил в алкогольный магазин на Титова, со слухом у него все было в порядке. Правда, просил сибиряк поесть.

— Мужчина сказал, что сам с Алтая, работает в Новосибирске охранником, вот такая история, — делятся своими наблюдениями сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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