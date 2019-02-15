2019-02-15T16:41:51+03:00
Общество

«Семь лошадей продают на мясо»: новосибирцы пытаются добиться, чтобы не закрывали конный клуб

Сибиряки создали петицию в Интернете и просят их поддержать
Татьяна СОЛОВОВА
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Дети очень любили конный клуб. Фото: www.change.org.Дети очень любили конный клуб. Фото: www.change.org.
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Конный клуб Новосибирской Епархии, который находится в селе Шилово, появился в 2013 году. Но спустя шесть лет он на грани исчезновения. По крайней мере, так новосибирцы утверждают в петиции, которая размещена на сайте www.change.org.

- В этом клубе, на протяжении шести с половиной лет, все дети занимались абсолютно бесплатно. Клуб был единственной отдушиной для сельских детей, и гарантией для их родителей того, что их дети будут заняты благим делом, а не шатанием по подворотням с пивом и сигаретами в зубах, - пишут сибиряки в обращении.

Есть и другая проблема, которая касается животных, содержавшихся в конном клубе.

- Сейчас клуб закрывают, а семь любимых детьми лошадей продают на мясо, - утверждают новосибирцы.

Петицию на сайте уже подписали 304 человека, и ее составители верят, что клуб удастся спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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