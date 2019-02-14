«Просто серфила в интернете»: студентка выиграла в лотерею 4,5 миллиона рублей
Новосибирская студентка — 22-летняя Елизавета Огай выиграла в лотерею более 4 миллионов рублей. Девушка говорит, что просто «серфила в интернете», то есть листала различные сайты.
— Мы были вместе с подругой, делать особо было нечего, бродили по сайтам, — рассказала студентка. — Волей случая оказались в лотерейном интернет-супермаркете «Столото» и решили поучаствовать в лотерее.
Ее билет в итоге оказался счастливым. Девушка и ее подруга выиграли 4 661 057 рублей.
— Мы обалдели. Такого точно не ожидали, — говорит сибирячка. Студентка признается, что еще не знает, на что потратит эти деньги. Сейчас Лиза учится в СГУПСе, увлекается косметикой и бьюти-сферой.
— Буду думать, как распорядиться им с умом. Транжирить точно не стану, — обещает счастливица.
ИСТОЧНИК KP.RU