«Просто серфила в интернете»: студентка выиграла в лотерею 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-14T13:34:29+03:00

Студентка СГУПСа Елизавета Огай пока не знает, на что именно потратит деньги, но обещает их не транжирить

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Новосибирская студентка — 22-летняя Елизавета Огай выиграла в лотерею более 4 миллионов рублей. Девушка говорит, что просто «серфила в интернете», то есть листала различные сайты.

— Мы были вместе с подругой, делать особо было нечего, бродили по сайтам, — рассказала студентка. — Волей случая оказались в лотерейном интернет-супермаркете «Столото» и решили поучаствовать в лотерее.

Ее билет в итоге оказался счастливым. Девушка и ее подруга выиграли 4 661 057 рублей.

— Мы обалдели. Такого точно не ожидали, — говорит сибирячка. Студентка признается, что еще не знает, на что потратит эти деньги. Сейчас Лиза учится в СГУПСе, увлекается косметикой и бьюти-сферой.

— Буду думать, как распорядиться им с умом. Транжирить точно не стану, — обещает счастливица.

ИСТОЧНИК KP.RU