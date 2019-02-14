Ушел из жизни новосибирский музыкант группы «Калинов Мост»
Новосибирский музыкант Владимир Бугаец ушел из жизни на 59-ом году жизни 12 февраля.
Владимир Бугаец был основателем рок-группы «Ломбард», в конце 1980-х годов он играл в известной и за пределами Новосибирска группе «Калинов мост», а также сотрудничал с другими известными музыкантами Новосибирска. Умер музыкант от последствий химиотерапии из-за онкологического заболевания.
Последние годы он работал в Новосибирской филармонии в качестве звукорежиссера. Как ведущий инженер отдела звуко-видеотехники он занимался звукорежиссурой концертов всех филармонических коллективов, многих гастролирующих музыкантов.
— Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем, — говорится в сообщении на официальном сайте новосибирской филармонии.
Прощание с музыкантом состоится в новосибирском крематории сегодня, 14 февраля с 13 до 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU