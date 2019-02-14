Ушел из жизни новосибирский музыкант группы «Калинов Мост»

СЕГОДНЯ 05:52 2019-02-14T05:52:45+03:00

Прощание с рок-музыкантом состоится сегодня, 14 февраля. Фото: phil-nsk.ru.

Прощание с Владимиром Бугайцом состоится сегодня в новосибирском крематории

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Новосибирский музыкант Владимир Бугаец ушел из жизни на 59-ом году жизни 12 февраля.

Владимир Бугаец был основателем рок-группы «Ломбард», в конце 1980-х годов он играл в известной и за пределами Новосибирска группе «Калинов мост», а также сотрудничал с другими известными музыкантами Новосибирска. Умер музыкант от последствий химиотерапии из-за онкологического заболевания.

Последние годы он работал в Новосибирской филармонии в качестве звукорежиссера. Как ведущий инженер отдела звуко-видеотехники он занимался звукорежиссурой концертов всех филармонических коллективов, многих гастролирующих музыкантов.

— Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем, — говорится в сообщении на официальном сайте новосибирской филармонии.

Прощание с музыкантом состоится в новосибирском крематории сегодня, 14 февраля с 13 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU