2019-02-13T08:26:32+03:00
Общество

Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму

Бывший вице-мэр Новосибирска, а после глава новосибирского метрополитена Андрей Ксензов получил должность в Крыму
Надежда ЯРКОВА
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Экс-начальник новосибирского метро Ксензов получил должность в Крыму.Экс-начальник новосибирского метро Ксензов получил должность в Крыму.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Андрей Ксензов назначен заместителем министра транспорта Республики Крым. Документ о назначении появился на официальном портале республиканского правительства от 12 февраля 2019 года.

— Постановляю: назначить Андрея Ксензова Евгеньевича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым, — говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Напомним, Андрей Ксензов родом из Новосибирска. В 2009 году стал первым заместителем мэра Владимира Городецкого. В 2012 году перешел на работу в областное правительство, став одним из заместителей губернатора Василия Юрченко. В 2014 году уволился для участия в досрочных выборах мэра. После выигрыша Анатолия Локтя стал его замом. Однако в мае 2015 года Локоть отправил его в отставку с последующим назначением на должность главы новосибирской подземки, где Ксензов проработал до марта 2017 года, пока его не уволили.

Увольнение Ксензова с должности начальника новосибирского метрополитена было связано со скандалом. Это касалось надбавки к зарплате начальника метро, которые вызвали недоверие со стороны Анатолия Локтя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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