«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом

13 Февр. 07:00 2019-02-13T07:09:55+03:00

Голый молодой человек пробежался по дороге в центре Новосибирска

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Ночью в центре водители стали свидетелями забега голышом по Красному проспекту молодого парня.

— Сегодня ночью обнаженный парень несколько раз перебегал Красный проспект рядом с домом №22. Скорее всего, раздевался на спор, — написал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсетях «ВКонтакте».

Автор видео добавил, что по завершении забега молодой человек надел нижнее белье, после чего зашел в заведение рядом.

Пользователи соцсетей тут же стали строить догадки, что же толкнуло парня на забег голышом по ночному центру. Большинство сошлись во мнении, что, скорее всего, он проспорил. Вот что пишут по этому поводу в соцсетях:

— Может он закаляется, — предполагает один.

— Скоро весна, то ли еще будет, — замечает второй.

— Проспорил, наверное, — отмечает третий.

— Бегать с голой попой на спор — бессмертная классика, — добавляет четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691521" frameborder="0"></iframe> Голый парень бегал по дороге в центре Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU