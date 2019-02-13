2019-02-13T05:30:54+03:00
Экономика

Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин

В январе 2019 года в Новосибирской области выросли цены на бензин и дизтопливо
Надежда ЯРКОВА
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На новосибирских заправках подорожал бензин.На новосибирских заправках подорожал бензин.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Аналитики сравнили цены на бензин и дизельное топливо в сибирских регионах в том числе Новосибирской области. Оказалось, что по сравнению с другими регионами, в Новосибирске цены одни из самых дешевых.

— В Новосибирской области с начала года цены на моторное топливо выросли на 1,5%, в том числе дизельное топливо стало дороже на 1,1%, автомобильный бензин марки АИ-92 — на 1,5%, АИ-95 — на 1,4%, АИ-98 — на 1,2%, — подсчитали в Новосибирскстате.

Так бензин марки АИ-92 на новосибирских заправках стоит 40,80 рублей за литр, бензин марки АИ-95 можно купить 43,77 рублей за литр, бензин марки АИ-98 продается за 49,18 рублей за литр. Литр дизельного топлива стоит 48,38 рублей за литр.

— Повышение цен на бензин произошло в большинстве регионов Сибирского федерального округа. Самое дорогое дизельное топливо и бензин марки АИ-98 продаются в Республике Тыва. Так литр АИ-98 там стоит 51,28 рублей, а дизтопливо — 54,92 рубля за литр. Самый дорогой бензин марок АИ-92 и АИ-95 — в Красноярском крае. Там литр АИ-92 обойдется в 42,39 рублей, а АИ-95 — 45,02 рубля за литр, — отметили аналитики.

Самый дешевый бензин АИ-92 и АИ-95 продаются в Томской области — 40,53 рубля и 42,62 рубля за литр, соответственно. Самый недорогой бензин марки АИ-98 продается в Хакасии — 46,59 рублей за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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